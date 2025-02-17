Islıktan alkışa: Masuaku!
Beşiktaş taraftarının kısa süre önce ıslıklarına maruz kalan Arthur Masuaku, yeniden doğdu. Masuaku, Trabzonspor maçında da gol pası vererek bu sezon 6. asistini yaptı.
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa kupaları yarışında zorlu bir virajı kayıpsız dönerken gecenin başarılı isimlerinden birisi de Arthur Masuaku'ydu.
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Başarılı futbolunu 53. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı asistle süsleyen Demokratik Kongolu sol bek, skorun dengelenmesinde ve geri dönüşün başlamasında başrol oynadı.
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Geçtiğimiz günlerde "Belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik uzar" maddesi 4 karşılaşma kala başkan Serdal Adalı'nın yaptığı görüşmeler sonucu kaldırılan Masuaku, Sivasspor deplasmanında da asiste imza atmıştı.
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31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 6 asist yaparken sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak.
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