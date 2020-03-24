Eflani Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi.

DHA'nın haberine göre Gölet'in bulunduğu alanda mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyi yiyecek verdi.

Mehmet Tekin ürkmeyen tilkinin yanına yaklaşması üzerine her gün yemek vermeye başladı.

Mehmet Tekin ıslık çalarak tilkiyi çağırırken, gelen tilkiye yiyecek veriyor.

Mehmet Tekin tilkinin yanına yanaştığını belirterek, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.