İşletmelerin kasasından para çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı - MERSİN

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda 10 farklı dükkanın kasasından para çalınmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, dükkanlardan para çalan şüphelinin, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve bir ay önce tahliye edilen A.K. olduğunu belirledi.Fiziki takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, A.K'nin farklı dükkanların kasalarından para çaldığı anlar, işletmelerdeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.