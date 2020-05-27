Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere satan üreticilere doğrudan 100 bin kilograma kadar işlenmiş su ürünleri için kilogram başına 2 lira iç tüketimi artırma desteği ödemesi yapılacak.
Üreticilerin hak ettikleri destek ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüzde 1'i Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak ve kalan miktar hesaplarına ödenecek.
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yılki tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.
Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne, hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar komisyon ödenecek
Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.
Haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılacak.
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.
Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek.
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