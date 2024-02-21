Islanan telefonları kurtarmak için pirince yatırmak yerine ne yapmalısınız?

Günlük hayatta birçok aksilik yaşanabilir ve bunlardan birisi telefonunuzun suya düşmesi gibi bir kaza olabilir. Böyle bir durum içilen içeceğin devrilmesinden klozete düşürmek gibi birçok durumu kapsayabilir ancak hepsinin çözümü aynıdır. İşte, ıslanan telefonu kurtarma yöntemine dair detaylar...