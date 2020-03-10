AA

İslami Cihad yöneticilerinden Şihab: "İsrail'den yapılacak saldırıya misliyle karşılık vereceğiz"



- "İsrail'den İslami Cihad yöneticileri veya üyelerine yapılacak herhangi bir saldırı ya da suikast eylemine misliyle karşılık vereceğiz" - "İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale başkanlığında bir heyet yakın bir gelecekte Moskova'ya gidecek" - ( Filistin meselesinde Rusya'nın rolünün Mısır'a alternatif olması hususunda) "Bir ülke bir başkasının yerini alamaz, çünkü her ülkenin bu davayı desteklemede önemli rolü var" - "Hareketin Mısır, Rusya, Türkiye ve İran gibi Filistinlileri destekleyen birçok ülkeyle ilişkisi var" - "Bölgesel veya uluslararası taraflardan İslami Cihad'a silah bırakması önerisi yapılmadı"

Filistin İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab, İsrail'in, Hareket yöneticilerine veya üyelerine yönelik herhangi bir suikast eyleminin içine girmesi durumunda buna misliyle karşılık vereceklerini söyledi.

Şihab, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, İslami Cihad Hareketi'ne yönelik tutumu, Filistin direnişi, Mısır'ın Filistin davasındaki rolü gibi konulara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- Suikast tehdidi

Şihab, "İsrail'den İslami Cihad yöneticileri veya üyelerine yapılacak herhangi bir saldırı ya da suikast eylemine misliyle karşılık vereceğiz." dedi.

İsrail'in İslami Cihad içinden birine ulaşmasını engellemek için gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Şihab, İslami Cihad ve Kudüs Seriyyeleri'nin tedbir ve dikkat esasına göre hareket ettiğini ifade etti.

Şihab, Filistinlilerin kendi topraklarını kurtarmak ve kendilerini savunmak için savaştığının ve bu yolda büyük fedakarlıklar yaptığının altını çizdi.

- İslami Cihad yöneticileri Moskova'ya gidiyor

Şihab, İslami Cihad yöneticilerinin başta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere bazı Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya davet edildiğini aktardı.

Bu ziyaret için gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydeden Şihab, "İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale başkanlığında bir heyet yakın bir gelecekte Moskova'ya gidecek." dedi.

Şihab, görüşmelerde Rus yetkililerle Filistin konusu ve Gazze Şeridi'ndeki durumun yanı sıra uzlaşı başta olmak üzere Filistin'in iç meselesinin ele alacağını ve ABD'nin sözde barış planının Filistin davası, mülteciler ve halkın geleceğine yönelik tehlikelerinin gündeme getirileceğini ifade etti.

Rusya'nın Filistin davası hakkındaki rolüne ilişkin Şihab, "Filistin davası, tüm dünya ülkelerini ve halklarını ilgilendiriyor." dedi.

Filistin meselesinde Rusya'nın rolünün Mısır'a alternatif olamayacağını belirten Şihab, "Bir ülke bir başkasının yerini alamaz, çünkü her ülkenin bu davayı desteklemede önemli rolü var." diye konuştu.

- Mısır'ın rolü

Mısır'dan İslami Cihad yöneticilerine Kahire ziyareti için şu ana kadar bir davet gelmediğine işaret eden Şihab, "Bu, Mısır'a gitmeyeceğimiz anlamına gelmez, aramızda iletişim yolu açık." ifadesini kullandı.

Şihab, İslami Cihad ile Mısır arasında birçok hususta iletişimin sürdüğünü vurguladı.

Hareketin, Filistin davasının yanında duran ve Filistin halkını destekleyen herkese açık olduğunun altını çizen Şihab, "İslami Cihad Hareketi'nin Mısır, Rusya, Türkiye ve İran gibi Filistinlileri destekleyen birçok ülkeyle ilişkisi var." şeklinde konuştu.

- Filistin direniş grupları etkinliğini artırdı

Gazze'deki Filistin direnişinin ve Kudüs Seriyyeleri'nin etkinliğini artırdığını, imkan ve ekipmanlarını geliştirdiğini söyleyen Şihab, bunun İsrail'in geçen ayın ortalarında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda açıkça gözlemlendiğini dile getirdi.

Direnişin sürekli gelişmekte olduğunu ifade eden Şihab, İsrail'in son saldırılarında verilen kaybın azlığından da bunun anlaşıldığını söyledi.

- "İslami Cihad'ın silahsızlaştırılması" müzakere edilemez

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planında ve İsrail basınında Gazze'deki direnişin silahsızlaştırılması konusunun yeniden gündeme getirildiğini hatırlatan Şihab, "Bölgesel veya uluslararası taraflardan İslami Cihad'a silah bırakması önerisi yapılmadı." diye konuştu.

Hareketin silahsızlaştırılması konusunu herhangi bir tarafla hiçbir şekilde müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Şihab, "Silahla ilgili şunu konuşabiliriz; onu nasıl elde edip üretebiliriz ve çoğaltırız, nasıl yeni deneyimler kazanırız? Bunu konuşabiliriz." dedi.

- 30 Mart'ta Toprak Günü'nün 44. yılında geniş katılımlı "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün yeniden başlamasına da değinen Şihab, 30 Mart'ta Toprak Günü'nün 44. yılında yürüyüşün ikinci yılına gireceğini söyledi.

Gazze sınırı yakınında 30 Mart'ta geniş katılımlı yürüyüş düzenleyeceklerini belirten Şihab, yürüyüş için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ve her kesimden katılım olacağını sözlerine ekledi.

,Safiye Karabacak,Nour Mahd Ali Abu Aisha