İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatından Avrupa genelinde ırkçılıkla mücadele çağrısı

Yazıcı, 11 yıl önce Almanya'nın Dresden Eyalet Mahkemesi’nde ırkçı bir saldırgan tarafından duruşma esnasında katledilen Merve el-Şerbini’nin vefat yıl dönümü ve Almanya’nın AB Komisyon Başkanlığı sürecinin başlaması münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.
Müslüman kadınların hem Almanya’da hem de Avrupa genelinde her geçen gün daha sık hakarete ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyleyen Yazıcı, "Günlük yaşamda, iş ortamında ve ev ararken uğradıkları ayrımcılık her geçen gün daha da artıyor. Maruz kaldıkları ırkçılık kaynaklı fiziksel saldırılar gittikçe sıklaşıyor." ifadelerini kullandı.
Almanya’nın bugün itibarıyla AB Komisyon Başkanlığını üstlenmeye başlamasının bu meselenin Avrupa gündemine taşınması ve bu hususta bizzat iyi örneklik sergilenmesi bağlamında önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Yazıcı, Almanya'nın bu hususta hiçbir şey yapmamanın neticelerini Solingen, Mölln, Dresden, Halle ve son olarak Hanau örnekleri sonrasında gördüğüne dikkati çekti.
Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:
"Müslüman karşıtı ırkçılık, antisemitizm ve aşırı sağ kökenli diğer ideolojik oluşumlar uzun zamandan beri Avrupa çapında organize olmuş durumdadır. Hatta Avrupa dışında da aynı zihniyeti taşıyan oluşumlarla dayanışma içerisine girip uluslararası birlikteliğin yollarının da arandığı biliniyor. Christchurch bunun bir örneğidir.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa’nın iltica ve göç politikasında ‘yeniden başlangıç’ yaşanacağını ilan etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yeniden başlangıcın kılavuzu insan hakları olmalıdır. İnsan hakları iltica hakkını da kapsar. Almanya ve AB, göç etmelerine kısmen bizzat kendilerinin sebep oldukları insanlara dair sorumluluk üstlenmelidir. Mültecilerin sığındıkları ülkelerde yaygın olan ırkçılıkla mücadele etmek bu sorumluluğun parçasıdır. Bu ayrıca toplumun tamamının faydasınadır."
- Olay
Dresden kentinde Mısırlı Merve el-Şerbini 1 Temmuz 2009’da mahkeme salonunda Rusya göçmeni ırkçı bir Alman tarafından bıçaklandı.
Başörtülü olduğu için hakaret ettikten sonra Merve el-Şirbini’yi 16 bıçak darbesiyle öldüren saldırgan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.
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