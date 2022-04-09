İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."