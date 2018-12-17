İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, bunun hukuk dışı bir adım olduğunu belirtti. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterilerek, bunun hukuk dışı bir adım olduğu, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını ihlal ettiği aktarıldı.

Kudüs'ün tüm meşru uluslararası kararlara göre 1967 sınırlarındaki işgal edilmiş Filistin topraklarının bir parçası olduğu ve hukuki statüsüne dokunulamayacağı kaydedildi. AA'nın haberine göre; İİT, Avustralya'ya uluslararası kararlara saygı duyma ve Kudüs kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİNDEN KINAMA

Öte yandan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın kararı kınanarak, bunun geçersiz olduğu ve uluslararası kanunları açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu kararın Kudüs'te yaşayan Filistin halkının hakkına saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Avustralya parlamentosuna hükümetin kararını gözden geçirme ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısında bulunuldu.