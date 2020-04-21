İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Türkiye'nin çağrısıyla toplanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın Türkiye'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.