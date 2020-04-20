İslam İşbirliği Teşkilatı: "Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul etmiyoruz"

AA

İİT yaptığı açıklamada, Hindistan'da bazı siyaset, medya ve sosyal iletişim sitelerinde Kovid-19'un yayılmasında Müslümanların sorumlu olduğu iddiaları ve nefret söylemleriyle Müslümanların hedef alındığı, İslamofobi algısının yaygın hale getirildiği vurgulandı.

Kovid-19'un çeşitli halkları etkisi altına aldığı anımsatılan açıklamada, buna karşı mücadelede iş birliği mekanizmalarının daha çok güçlendirilmesi ve gayret gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Amerikan al-Hurra televizyon kanalının New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un yayılmasında Müslümanları suçlayan açıklamaları nedeniyle ülke genelinde Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet arttı.

Hindistan medyasından yapılan açıklamalarda, ülkede 16 bin 365 Kovid-19 vakasının olduğu, bunlardan 521'nin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bir buçuk milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'ın 200 milyonu Müslümanlardan oluşuyor.