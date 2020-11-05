Islam Channel, kendilerini "aşırılıkçılıkla ilişkilendiren" İngiliz Parlamentere tepki gösterdi

Muhafazakar Partiden Nusrat Ghani, Başbakana Sorular oturumunda, Paris ve Viyana'daki saldırıları hatırlatarak, "Birleşik Krallık'ta Prevent gibi aşırılıkçılıkla mücadele programlarına desteğimizi iki katına çıkarmamız gerektiğine katılıyor musunuz ve bu hafta Ofcom'ın (İngiltere İletişim Kurumu) antisemitizmi, eş dövmeyi ve kadın sünnetini savunan aşırılık yanlısı vaizlere yer verdiği için ceza kestiği Islam Channel hakkındaki endişelerimi paylaşıyor musunuz?" diye sordu.
Başbakan Boris Johnson, Islam Channel'a değinmeden İngiltere'nin Fransa ve Avusturya ile omuz omuza olduğunu söyledi.
- "Dehşete düştük"
Ancak Ghani'nin, kanalın adını saldırılarla beraber anması tepki çekti.
Islam Channel'dan yapılan açıklamada, Ghani'nin sorusu karşısında dehşete düştükleri belirtilerek, "Islam Channel ile Paris ve Viyana'daki son terör saldırıları arasında bir bağlantı kurmaya çalıştınız. Bunun tamamen mesnetsiz olması bir yana, Ofcom para cezasına ilişkin de tamamen yanlış bilgi verdiniz." ifadesi kullanıldı.
- "Kötü amaçlı"
Bu sözlerin iftira niteliğinde olduğu ve sorunun videosunun da kötü amaçlı olarak yayınlandığına inandıkları kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin yasal tavsiye aldıkları duyuruldu.
Islam Channel'ın 2004 yılından beri Londra'da yayın yapan ve İslamofobi'nin zirvede olduğu bir dönemde sadece medyada Müslümanların sesini duyurmaya değil aynı zamanda çeşitli etnik ve inanç toplulukları arasında da uyumu teşvik etmeye kendini adadığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Islam Channel'ı terör eylemleriyle ilişkilendirmek sadece temelsiz değil, aynı zamanda oldukça rahatsız edici. Bir parlamenterin özellikle son terör saldırıların ardından gerilimlerin arttığı bir dönemde bu tür yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmasının, toplumu bölme riski nedeniyle de pervasızca olduğuna inanıyoruz."
- "İfadenizi geri çekin"
Ofcom'ın kararına konu olan yayının, 2 yıl önce gerçekleştiği ve dış yapım olan bir programın yönetimde yer almayan bir personel tarafından yanlışlıkla yayınlandığı ifade edilerek, sonrasında 2 kez özür dilendiği belirtildi.
Ofcom kararının, "antisemitizm, eş dövmeyi haklı çıkaran aşırılık yanlısı söylemlerden" kaynaklanmadığı vurgulanan açıklamada, kurumun konuya ilişkin raporunda kanalın iş birliği yaptığı ve tekrarlanmaması için de gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiği bilgisine yer verildiği aktarıldı.
Açıklamada, Ghani'den ifadelerini geri çekmesi ve gelecekte de kullanmaması istendi.
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