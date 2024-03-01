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        Haberler Yemek Yapma Islak kek tarifi: Evde kolay ve bol soslu ıslak kek nasıl yapılır?

        Islak kek tarifi: Evde kolay ve bol soslu ıslak kek nasıl yapılır?

        Islak kek, nefis bir tatlı türüdür ve birçok kişinin favorisi haline gelmiştir. Adını, yumuşak ve nemli dokusundan alan bu lezzet, genellikle yoğun çikolata tadıyla bilinir. Yumuşacık bir kek tabanı, üzerine dökülen çikolata sosuyla kaplanarak, tatlı ve hafif acımsı bir deneyim sunar. Islak kekin çekici tarafı, her ısırıkta ağızda bıraktığı yoğun çikolata lezzetidir. Hem hazırlaması kolay hem de hızlı bir tatlı olması, onu özel günlerden günlük atıştırmalıklara kadar her zaman tercih edilen bir seçenek haline getirir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:40
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        Islak kek tarifi
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        Çikolata severlerin favorisi olan bu tatlı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda göz alıcı görüntüsüyle de göz doldurur. Üzerindeki çikolata sosuyla birlikte adeta bir sanat eseri gibi görünen ıslak kek, herkesin beğenisini kazanmayı başarır. Sıcak veya soğuk olarak servis edilebilen bu tatlı, her diliminde tazelik ve lezzet sunarak, tatlı krizlerine son verirken mutluluk veren bir mola sağlar. Bol kolay ıslak kek tarifi ve detayları…

        Kakaolu Islak Kek Tarifi

        Islak kek, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir duygu selidir. Özel günlerde veya sıradan bir günü şenlendirmek için tercih ettiğimiz bol soslu ıslak kek tarifi, sevdiklerimizle paylaştığımız anlara lezzet katar. Her lokmasıyla birlikte içimize bir tatlı huzur dolar ve hayatın tadını çıkarmak için bir neden daha bulmuş oluruz.

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        Kakaolu ıslak kek tarifi malzemeler:

        • 3 büyük boy yumurta
        • 1,5 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ (tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz)
        • 2 su bardağı un
        • Yarım su bardağı kakao
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 çimdik tuz

        Islatmak için:

        Yarım su bardağı süt

        Çikolata sosu için:

        • 1 su bardağı süt
        • 100 gram bitter çikolata
        • 2 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • Yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin

        Hazırlık:

        • Fırını 180 derecede ısıtın ve kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta mikserle açık sarı renk alana kadar çırpın.
        • Sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağı) ekleyerek çırpmaya devam edin.
        • Un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın.
        • Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edin.
        • Kek fırından çıkar çıkmaz üzerine ıslatma suyunu dökün. Islak kek hamurunu iyice emmesi için bekletin.
        • Bu arada, çikolata sosunu hazırlamak için bir tencerede sütü ısıtın. Kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırın.
        • Ayrı bir kapta bitter çikolatayı ufalayın. Sıcak sütü çikolata üzerine dökün ve çikolatayı eriyene kadar karıştırın.
        • Toz şekeri ve kakaoyu ekleyin, karışımı koyulaşana kadar pişirin.
        • Son olarak tereyağı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
        • Kekinizi servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.
        • Dilimleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine çikolata rendesi veya fındık parçaları serpebilirsiniz.
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        Browni Islak Kek Tarifi

        Browni ıslak kek tarifi malzemeleri:

        • 200g bitter çikolata
        • 200g tereyağı veya margarin
        • 1,5 su bardağı toz şeker
        • 4 büyük boy yumurta
        • 1,5 su bardağı un
        • 3 yemek kaşığı kakao
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • Bir tutam tuz
        • 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)
        • 1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
        • Pudra şekeri veya vanilyalı dondurma ile servis yapmak için (isteğe bağlı)

        Hazırlık:

        • Fırını 180°C'ye ısıtın. Orta boy bir kare veya dikdörtgen fırın kabını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Bir tencerede, çikolata ve tereyağını düşük ateşte eritin. Tamamen eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
        • Büyük bir karıştırma kabında, toz şekeri ve yumurtaları köpük haline gelene kadar çırpın.
        • Erimiş çikolata karışımını yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Karışım pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın.
        • Eğer kullanacaksanız, ceviz veya fındık gibi ek malzemeleri ekleyin ve hafifçe karıştırın.
        • Kek hamurunu hazırladığınız fırın kabına dökün ve düzleştirin.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kekin kenarları sabit olmalı ama ortası hafifçe nemli olmalıdır. Pişirme süresi fırınınıza ve kullanılan kabın boyutuna göre değişebilir, bu yüzden kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.
        • Fırından çıkardıktan sonra, keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip pudra şekeri serpip veya vanilyalı dondurma ile servis yapın.
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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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