İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - GAZİANTEP

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenci ve velileri okullara sosyal mesafe, maske ve tedbirlerle alındı.Yeniden okula başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirterek okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini söyledi.Öğrenci velileri de aynı heyecanı yaşadıklarını uzun süre sonra çocuklarını okula gönderebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Veliler, kovid-19 dolayısıyla tedbirleri alarak çocuklarını okula gönderdiklerini kaydetti.Okul girişinde sosyal mesafeyle içeri alınan öğrenci ve veliler çocuklarını okula sırayla gönderdi.