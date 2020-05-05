İslahiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu kitap dağıttı - GAZİANTEP

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinde kalan çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan kitap ve dergileri dağıttı.Vatandaşlar desteklerinden dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

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