İslahiye'de rüzgar ağaçları kırdı - GAZİANTEP

AA

Çamlıca Mahallesi Kemal Balıkesirli Sokak’ta meydana gelen olayda aşırı rüzgardan dolayı dalları kırılan ağacın büyük bir parçası sokak elektriği tellerini altına alarak yola düştü.Bölgeye çağrılan belediye ekipleri, ağacın parçalarını temizlerken elektrik dağıtım istasyonu personeli de zarar gören elektrik akımını onardı.Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.