İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri - GAZİANTEP

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara maske takmaları uyarısı yaptı.Jandarma ekiplerinin gerek mahallelerde gerekse de ilçe merkezinde belirlenen noktalarda uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

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