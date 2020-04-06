İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP

AA

Kurallara uymadığı belirlenen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı, 2 ekmek fırını hıfzıssıhha kararlarına muhalefetten dolayı kapatıldı.Kırsal Kayabaşı Mahallesi girişine ise "seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girişi yasaktır" yazılı tabela asıldı.Muhtar Süleyman Yılmaz, hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığını, muhtarlık olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin mahalleye girmemesi için önlem aldıklarını söyledi.