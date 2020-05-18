İslahiye'de bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - GAZİANTEP

AA

Atatürk Mahallesi'nde oturan ve karantinada bulunan kişinin, temas halinde olduğu belirlenen şahıs ve işlettiği giyim mağazasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması kararlaştırıldı.Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilen iş yerine, "Bu bina Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır." yazısı asıldı.Mahalle Muhtarı Mustafa Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti.