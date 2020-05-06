Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Arjantin'in iki devi River Plate ve Boca Juniors ile adı anılan tecrübeli futbolcu için son iddia ise Yunanistan'dan geldi. Yunan devi Olympiakos'un Şilili futbolcuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

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