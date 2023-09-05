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        Haberler Gündem İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2023 TYP kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı! TYP isim listesi

        İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2023 TYP kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve binlerce vatandaşa istihdam sağlayacak konuya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan TYP kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:10
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          İŞKUR TYP sonuçları ile ilgili beklenen açıklamalar gelmeye devam ediyor. 81 ilden binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği kura sonuçlarına ilişkin aramalar yoğunlaşmış durumda. Söz konusu sonuçlar ise il il açıklanmaya başlandı. İşte, 2023 İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) kura sonuçlarına dair bilgiler...

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          İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

          Örneğin; Sivas'ta kura çekimi sonuçları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

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          TÜM İLLERİN TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLAMASI

          Tüm illerin TYP kura sonuçları hakkında bilgi almak için müracaatta bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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