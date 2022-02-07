TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.

TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)