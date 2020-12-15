TYP personel alımı başvuruları İŞKUR tarafından gerçekleşti. 14 Aralık tarihine kadar milyonlarca vatandaş İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı ilanına başvuruda bulundu. Peki, TYP personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
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