İŞKUR TYP kura sonuçları, geçtiğimiz günlerde başvurularını yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için İŞKUR TYP ile başvurular alınmıştı. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili detaylar...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Müdürlükleri'nde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişi için 16 - 20 Eylül'de başvurular alınmıştı. 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacağı duyuruldu. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen okullarda çalışacak. Kura sonuçları ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

İŞKUR TYP SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)