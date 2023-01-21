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İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI: 2023 İŞKUR TYP işçi alımı yapılacak mı, ne zaman? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılıyor, şartları neler?

İŞKUR TYP işçi alımı yapılacak mı, ne zaman?

İŞKUR TYP işçi ve personel alımı başvuru şartları gündemindeki yerini koruyor. Yeni yılın gelişiyle birlikte okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. İşte, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru detayları hakkında merak edilenler...

Giriş: 21.01.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Toplum Yararına Program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. TYP işçi alımı başvuru ilanı bekleyen adaylar İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr sitesini ziyaret edebilecekler. Adaylar "İŞKUR TYP işçi alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 TYP işçi alımı başvuru şartları hakkıda merak edilenler...

  • İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alınacak okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alıına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. 2023 yılı işçi alımı ilanının kısa zaman içerisinde yayınlanması bekleniyor.

  • TYP İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Toplum Yararına Program TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. TYP okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı  başvuru tarihine ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

    Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

    Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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