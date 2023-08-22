İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuru şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı olarak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar; İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler sorularının cevaplaını derledik!