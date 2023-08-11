Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? 2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman ve şartları nelerdir?

        İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? 2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

        İŞKUR TYP başvuru süreci için araştırmalar başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda gözler "İŞKUR TYP başvurusu ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 İŞKUR TYP alımları detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İŞKUR TYP alımları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Okullarda görev alması için binlerce işçi istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak olanlar için "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 dönemi İŞKUR işçi alımı hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

        • 4

          TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

          Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

          BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

          İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa