KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.