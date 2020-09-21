İŞKUR TYP başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından düzenlenen TYP başvuruları 22 Eylül'de sona eriyor. Başvurular İŞKUR resmi internet sayfasında alınmaya devam ediyor.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Seçilen personeller Ekim ayında görece başlayacak.

TYP BAŞVURU 2020