İŞKUR TYP başvuru şartları neler? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? soruları, bugün Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açtığı başvuru ekranının ardından gündeme geldi. İŞKUR TYP ile okullara güvenlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR TYP başvuru detayları haberimizde.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Personel alımı çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. TYP ile Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir.

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TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.