İŞKUR TYP alımları ne zaman başlayacak?
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde Milli Eğitim bünyesinde okullara personel alınacak. İşe alım şartlarını ve başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?" gibi sorulara ilişkin bilgiler...
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Okulların açılmasına az bir süre kala "İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında okullarda görev almak isteyen kişiler için, Toplum Yararına Programı (TYP) ile binlerce personel alımı gerçekleşecek. Peki, 2023 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı...
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İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.