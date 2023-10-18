TYP 11 ilde 1500 personel alımı başvuruları başladı! İşte 2023 e-Devlet TYP personel alımı başvuru ekranı
İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere 11 farklı ilde 1500 personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden 18 Ekim'e kadar gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve alım yapan kurumlar...
- 1
İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı, başvuru şartları ve alım yapan kurumlar araştırmaları hız kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 ilde toplamda bin 500 personel alımı yapacak. İŞKUR TYP personel alımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar "2023 e-Devlet İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alımı yapılacak olan iller ve kurumlar...
- 2
TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı başvuruları başladı. Adaylar TYP 1500 personel alımı başvurularını TYP'nin resmi internet sitesi üzerinden 18 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.
- 3
TYP 1500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
- 5
TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER
Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)
Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)
Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
- 6
Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)
Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)
-