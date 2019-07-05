İŞKUR üniveriste öğrencileri için hazırladığı sosyal çalışma programı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona geldi. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçlarını açıkladı. Kazanan üniversite öğrencileri 3 ay boyunca haftada 3 gün boyunca çalışarak para kazanabilecek.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi. Sonuçlara, https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak ulaşabileceksiniz.

KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, "Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz." dedi.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI MAAŞI NE KADAR?

Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."