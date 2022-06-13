İŞKUR ilan sayfasında aranan özellikler, eğitim durumu, iş tanımı, cinsiyet ve istenen tüm hususlar belirtilmektedir. İş arayan ve işveren girişi bulunan İŞKUR Türkiye genelinde personel alımı yapmaya devam ediyor. İş için sınavın gerekli olup olmadığı ve aranan tüm nitelikleri ilan sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 6.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan sayfası...