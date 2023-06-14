ISKUR GRUP’dan DOĞAN SİĞORTA BROKERLİK’E TEŞEKKÜR

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Tüm Dünya’yı yasa boğan ve Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce vatandaşımız çöküp-yıkılıp- yanan binalarda şehit olurken Kahramanmaraş’ın Gaziantep-Adana-Kayseri yolu güzergâhındaki çeşitli sektörlerdeki sanayii kuruluşları ’da büyük zarar gördü.

O Felaket ’de en çok zarar gören sanayi kuruluşlarından biri ‘de Kent’in tanınmış hayırsever İşadamlarından A.Kadir Kurtul’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ISKUR GRUP’‘a ait tesislerdi.

ISKUR GRUP olarak bu depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz.

Kahramanmaraş olarak yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda ISKUR GRUP sanayi tesislerimizde meydana gelen hasarlarımızın en kısa sürede tespiti ve tazmini için canı gönülden emek vererek 7/24 çalışıp yaralarımızın biran evvel sarılması ve duran işletmelerimizin kısa zamanda yeniden ayağa kaldırma çaba ve gayretlerimize her türlü desteği vererek çok kısa süre içerisinde hasar ödemesini yaparak bugün sanayi tesislerimizin yeniden çalışmasına katkı sağladıkları için varlıklarını her daim yanı başımızda hissettiğimiz

DOĞAN SİGORTA BROKERLİK Ailesinden Sn.Ali Doğan ile Sn.Timur Doğan’a Teknikten sorumlu Genel Müdür yardımcısı Sezgin Özdemir’e,Hasar departmanı ve müdürü Orhan Uzungül’e ,Teknik müdür Salih Bora Törün’e

Yeditepe Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Sn.Naşit Yamanyar,Sn.Kemal Ateş,Sn.Utku Bozdoğan’a ve Ülkemizin önde gelen lider siğorta Şirketlerinden

AK SİGORTA AŞ’ye-SOMPO SİGORTA AŞ'ye-AXA SİGORTA AŞ’ye –GROUPAMA SİGORTA AŞ’ye-RAY SİGORTA AŞ’ye

VHV Sigorta AŞ’ye –TÜRKİYE SİGORTA AŞ’ye – DOGA SİGORTA AŞ’ye ve İSKUR SİGORTA’nın değerli çalışanlarına Çok Teşekkür ederiz

ABDÜLKADİR KURTUL

İSKUR GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI