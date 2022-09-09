11 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, inşaat ve işyerlerinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İlana, 18-55 yaş arası herkes başvuru yapabilir. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları nedir? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? İşte, 2022 bekçi alımına dair tüm detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Bekçi alımı için başvurular 5 ile 12 Eylül arasında yapılacak.
BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Yayınlanan ilana göre birçok ilden bekçi alımı yapılacak. İlana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep'te bekçi alımı yapılacak. Kocaeli'de engelli kategorisinden 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?
Yayınlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartlar belirtiliyor;
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)
Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.
Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.
BEKÇİ ALIMI İŞ TANIMI
Bekçi alımının yapılacağı firma iş tanımını açıkladı. İş tanımı şu şekilde;
Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.
Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.
Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilir. Adaylar, aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
Ocak ayında yapılam zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;
İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL
Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL
Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.
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