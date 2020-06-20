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İşkur bazı sahte internet sitelerinin kurumun adını kullandıklarını belirterek dolandırıcılık yaptıklarını belirterek vatandaşları uyardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Bir takım sahte web sitelerinin Kurumumuzun adını kullanarak vatandaşlarımızın kişisel verilerini çaldıkları, kayıt parası karşılığında iş vaadinde bulunarak maddi menfaat temin ettikleri belirtilmektedir.



Türkiye İş Kurumu(İŞKUR)’un resmi web sitesi “www.iskur.gov.tr”dir. Bu adres dışında İŞKUR adı ve logosunu kullanan web sitelerine itibar edilmemesi vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Kurumumuzun sunduğu tüm hizmetler ücretsiz olup, iş bulma karşılığında maddi menfaat temin etmek isteyen kişilere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."