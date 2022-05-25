Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yayınladığı ilanda, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kurumumuza ihdas edilen merkez teşkilatına 10 adet destek personeli, taşra teşkilatına ise 111 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 79 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 200 adet pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi kapsamında ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.