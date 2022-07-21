İŞKUR personel alımı şartları yayınlanan ilanlara göre değişiklik göstermektedir. İŞKUR ilan ekranında iş için aranan nitelikler, iş tanımı, istenen özellikler ve daha birçok konu belirtilmektedir. Peki, "İŞKUR ilan sayfası üzerinden başvuru nasıl yapılır?" İşte güncel İŞKUR memur ve personel alımı ilanları...