İŞKUR personel alımı yapılırken aranan şartlar iş tanımına göre değişiklik göstermektedir. Bazı ilanlar en az 60 puan KPSS sınav şartı ararken bazı ilanlarda herhangi bir sınav koşulu bulunmamaktadır. Güncel personel ve memur alımı ilan sayfasında ünvan, nitelik, aranan şartlar, vardiya, öğrenim durumu gibi birçok konu belirtilmektedir. İşte, iş arayan kişiler için 8.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan sayfası...