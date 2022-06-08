İŞKUR personel alımı ilan sayfasında aranan özellikler, sınav koşulu olup olmaması iş tanımına göre değişiklik göstermektedir. Bazı iş tanımları KPSS'de en az 60 puan koşulu ararken, bazı işler için sınav şartı bulunmamaktadır. Güncel İŞKUR ilan sayfasında ünvan, nitelik, aranan şartlar, vardiya, öğrenim durumu gibi birçok konu detaylarıyla belirtilmektedir. İşte, iş arayan kişiler için 7.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan ekranı...