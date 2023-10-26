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        Haberler Gündem İŞKUR 35 bin işçi alımı yapıyor! İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları neler?

        İŞKUR 35 bin işçi alımı yapıyor! İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları neler?

        İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı yapacak. Beden işçisi ilanı Türkiye'nin 81 ilinde açılacak. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Bu kapsamda gözler "İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:35
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          Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel ve kamu sektörüne olmak üzere toplamda 35.648 beden işçisi alacak. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan iş ilanına yönelik İŞKUR işçi alımı şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          İŞKUR 35 bin beden işçisi başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Arama kısmında meslek alanına beden işçisi, İl kategorisine ise bulunduğunuz ili yazdığınızda karşısınıza o ildeki ilanlar çıkıyor. Üye olup giriş yaptıktan sonra firma adını görüntüleyebilirsiniz.

          İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          İŞKUR 35 BİN BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          En az ilköğretim mezunu,

          18 ile 45 yaş arası,

          Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

          Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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