"ANNELİĞİ ANLAMAYA ÇALIŞMAKLA MEŞGULÜM"

Iskra Lawrence, sözlerine şöyle devam etmişti:

Anneliğin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla meşgulüm. Dünyanın en büyülü, en tatmin edici ve aynı zamanda da en zor şeyi. Bu yüzden sonunda hayatımızın en güzel gününü ve en büyük başarımızı paylaştığım için heyecanlıyım. Tüm annelere ve çabalayanlara sevgilerimi gönderiyorum.