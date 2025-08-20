İskoçya Nerede? İskoçya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

İskoçya Nerede?

İskoçya nerede sorusu ülkenin coğrafi özellikleri ile ilgili akla gelen en temel sorudur. İskoçya, Birleşik Krallık’ın dört ülkesinden biridir. Avrupa kıtasında yer alan İskoçya aynı zamanda İngiltere'nin kuzeyinde konumlanmıştır. İskoçya, Büyük Britanya adasının kuzey bölümünü kaplar ifadesi yerinde olacaktır. Bu ülke aynı zamanda Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu ile çevrilidir. Ayrıca İskoçya’nın yaklaşık yedi yüz doksan adası bulunur. Bu adalar genellikle ülke topraklarının batı ve kuzey kıyılarında yer alır. İskoçya’nın sahip olduğu çok sayıda adadan bazıları ise; Hebridler, Orkney ve Shetland şeklinde sıralanabilir.Coğrafi anlamda İskoçya’nın genel özelliklerine bakacak olursak ülkenin dağlık bölgeleri, yeşil vadileri ve gölleri dikkat çeker. Yani İskoçya, doğasıyla ön plana çıkan ülkelerden biridir.

İskoçya Hangi Kıtada?

İskoçya hangi kıtada yer alır diye merak edenler için cevap oldukça basit… Az önce de değindiğimiz gibi İskoçya, Avrupa’nın kuzeybatı ucunda bulunan Büyük Britanya Adası üzerinde konumlanmıştır. İskoçya’nın konum olarak özel bir durumu söz konusudur. Bu ülke, coğrafi ve siyasi olarak Avrupa'nın bir parçasıdır ancak Birleşik Krallık’ın da üyesi olması nedeniyle bazı siyasi anlaşmalarda durumu farklılık gösterebilir. Örneğin Avrupa Birliği oluşumu bu durumu açıklar niteliktedir. 2016 yılında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı beraberinde İskoçya halkı Avrupa Birliği'mde kalmak istemiştir. Ancak İskoçya Birleşik Krallık'a bağlı olduğu için bu mümkün olmamış ve Avrupa Birliği'nden çıkmıştır. Yani yaşanan bu siyasi gelişmeler İskoçya'nın Avrupa ile olan ilişkisini daha da tartışmalı hale getirmiştir. Tüm bunlara rağmen yine de ülkenin coğrafi olarak konumu değişmemiştir ve İskoçya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.

İskoçya Komşu Ülkeleri İskoçya komşu ülkeleri dediğimizde bu ülkenin kara sınırı olan tek komşusu olduğunu görüyourz. İskoçya'nın kara sınırı bulunan tek komşusu İngiltere'dir. Büyük Britanya adasının kuzey bölümünü kapsayan İskoçya, İngiltere ile güney sınır komşusudur. Bunun dışında İskoçya'nın doğrudan kara sınırı olan başka bir ülke bulunmamaktadır. Ancak deniz yoluyla İrlanda, Kuzey İrlanda, Norveç ve Faroe Adaları gibi ülke ve bölgelerle yakın komşuluk ilişkileri vardır. İskoçya'nın Yakınlık Nedeniyle Deniz Komşuları - İrlanda: Batısında, İrlanda Denizi üzerinden ulaşılabilir.

- Kuzey İrlanda: Yine batısında, deniz yoluyla kısa mesafededir.

- Norveç: Doğusunda, Kuzey Denizi’nin ötesindedir.

- Faroe Adaları ve İzlanda: Atlas Okyanusu yönünde İskoçya’ya komşu sayılabilecek diğer bölgeler arasındadır. İskoçya komşu ülkeleri dendiğinde akla gelen ilk isim İngiltere olsa da deniz yolunun sağladığı yakınlık ile bu ülkelerle de önemli ilişkiler içindedir. İskoçya Başkenti İskoçya başkenti dendiğinde karşımıza Edinburgh şehri çıkar. Edinburgh, tarihi yapıları, kaleleri ve kültürel etkinlikleriyle tanınan popüler bir şehirdir. Bu başkent aynı zamanda İskoçya Parlamentosu’na da ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çeker. Şehir, özellikle Edinburgh Kalesi, Royal Mile, ve Holyroodhouse Sarayı gibi yapılarıyla hem turistik hem de politik açıdan büyük öneme sahiptir. Aslında Glasgow kenti nüfus bakımından İskoçya’nın en büyük şehri olsa da, ülkenin başkenti Edinburgh olarak kabul görmüştür.

