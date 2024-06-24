İskoçya-Macaristan maçında hastaneye kaldırılan Varga için açıklama!
EURO 2024'te İskoçya ile Macaristan arasında oynanan karşılaşmada Barnabas Varga, yaşadığı şanssız çarpışma sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Macaristan Futbol Federasyo'nundan oyunucun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı. Stuttgart Arena’da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.
Müsabakanın 69. dakikasında İskoçya'da Angus Gunn ile Macaristan'da Barnabas Varga hava topu mücadelesinde çarpıştı. Barnabas Varga bu pozisyon sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri bir anda sahaya girdi. İki takım futbolcuları bu pozisyonda büyük üzüntü yaşadı. Barnabas Varga'nın ise baygınlık geçirdiği gözlemlendi.
Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.
Barnabas Varga daha sonra saha kenarına geldi. Macar futbolcu, 74. dakikada yerini Martin Adam'a bıraktı. Barnabas Varga'nın hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Macaristan Futbol Federasyonu maçın ardından oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Barnabas Varga’nın yüzündeki birkaç kemiğin kırıldığını ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilirken teknik direktör Marco Rossi, "Varga’nın hayatı tehlikede değil. Sadece bir ameliyat geçirecek. Çarpışma sonrası Barni kendinde değildi, herkes onun için çok endişeliydi. Neyse ki şu anda iyi ve en önemli şey de bu ama elmacık kemiğini bir yerden kırdı, bu yüzden son 16 turuna yükselirsek bu Avrupa Şampiyonası'nda takıma yardım edemeyecek." açıklamalarında bulundu.