İskoçya'nın ulusal kilisesi The Church of Scotland (İskoçya Kilisesi),2014 yılında kilise arazisinde Vikinglere ait hazineyi bulan adama, keşif için ödenen 2 buçuk milyon Dolar'ın yarısı için dava açıyor.

Emekli iş adamı ve detektör Derek McLennan 10'uncu yüzyıldan kalma defineyi İskoçya'nın batısında yer alan Dumfries and Galloway bölgesindeki kilise arazisinde ortaya çıkardı.

Galloway Hoard (Galloway Definesi) olarak bilinen hazine, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta bulunan en önemli ve değerli Viking miraslarından birisi. Bir altın yüzük, kuş şekilli altın bir broş ve sırlanmış bir haç olan hazinede aynı zamanda nadir gümüş bileklikler ve broşlar da yer alıyor.

McLennan 2014 yılında defineyi keşfettiği zaman BBC'ye yaptığı açıklamada, "Keşfettiğim defineden aldığım ilk parçanın ne olduğunu ilk etapta anlamadım. Bulduğum şeyin gümüş bir kaşık olduğunu tahmin etmiştim. Fakat daha sonra inceleyince ve üzerindeki işlemeleri görünce Vikinglere ait olduğunu anladım." dedi.

İskoçya Ulusal Müzesi'ne göre, İskoçya Kültür Bakanı Fiona Hyslop, Galloway Hoard'ın İskoçya tarihinde şu ana kadar bulunan en önemli keşif olduğunu ve İskoçya tarihine dair çok önemli bilgileri verdiğini söyledi.

Definenin keşfinden sonra, İskoçya Ulusal Müzesi defineyi keşfetmesinden dolayı McLennan'a 2 buçuk milyon Dolar verdi.

Hazine keşfi kanunları, İskoçya'da geri kalan Birleşik Krallık'tan farklılık gösteriyor. Sınırın kuzey tarafında ödeme sadece defineyi bulana yapılırken, İngiltere'nin diğer herhangi yerinde ödemeler defineyi bulan ve arazi sahibi arasında paylaştırılıyor.

Definenin bulunduğu arazi İskoçya'da bir kiliseye ait ve Define McLennan tarafından bulunduğu zaman arazi sahibi kilise verilen paradan hiçbir pay almadı.

Define keşfedildiği zaman İskoçya Kilisesi'nde çalışan ve hala kilisenin üyesi olan peder David Bartholomew, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Sunday Post'a yaptığı açıklamada, "Olayın bu noktaya varmış olması çok üzücü çünkü Derek benim arkadaşım. Fakat benim anladığıma göre define keşfedildiği zaman verilen ücret, arazinin sahibi olan kilise ile paylaşılabilirdi." dedi.

Edinburgh'da devam eden davada İskoçya Kilisesi'ni savunan taraf, McLennan aleyhinde karar verilmesini ve define keşfedildiği zaman ödemenin eşit bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Kilise sözcünün yaptığı açıklamada, Derek McLennan'ın aleyhine karar verildiğini fakat dava hala devam ederken detaylı bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

İskoçya hükümeti, keşfedilen defilenin İskoçya Ulusal Müzesi'nde sergilenmesi için Aralık 2018'de 188 bin dolar destek sağladı. Aralık 2020 ve sonra 2022 yıllarında da İskoçya'da açılacak sergilerle keşfedilen define halkın ziyaretine açılacak.