İskoçya derbisinde zafer Celtic'in!
İskoçya Premiership'in 4. haftasında Celtic deplasmanda Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti
Giriş: 03.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:22
İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 1-0 mağlup etti.
Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında, 4. sıradaki Rangers, haftaya lider başlayan Celtic'i ağırladı.
Celtic, Furuhashi'nin 45+2'nci dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.
Puanını 10'a yükselten Celtic liderliğini sürdürdü. Rangers ise 6 puanda kaldı.