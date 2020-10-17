İskoçya derbisinde gülen taraf Rangers

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 11. haftasında karşılaştı.

Celtic Park Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Rangers, Connor Goldson'ın 9. ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Rangers, 29 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Celtic ise 25 puanla ikinci sırada kaldı.