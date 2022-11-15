İskoç taraftarlar Diyarbakır'da

John Nıcoi ise ilk defa kentte geldiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Diyarbakır çok güzel bir şehir. Yemekler çok güzel görünüyor. Yemekleri de yedik çok güzeldi. Ülkemle burası arasında en güzel fark bu güzel havanın burada olması çünkü kısa kollu giyiyorum"