İskoç hükümeti yeni bağımsızlık referandumunda ısrarlı

İngiliz medyasına bağımsızlık referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sturgeon, bölgesel parlamentonun yürütme döneminde yeni bağımsızlık referandumu kararını görmek istediğini söyledi.
Sturgeon, "Bölgesel parlamentonun, İngiltere parlamentosuna rağmen referandum yapma yetkisinin olup olmadığı" sorusunun mahkemelerde hiçbir zaman belirlenmediğini, İskoç halkının bağımsızlıklarına karar veremeyeceği yönündeki görüşün kabul edilemeyeceğini belirtti.
İngiltere parlamentosunun, İskoçya'daki bağımsızlık referandumunu engellemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını aktaran Sturgeon, "Bağımsızlığı ne kadar hızlı elde edersek, hepimiz için o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.
İskoç Başbakan Sturgeon, 28 Kasım'da İskoç Ulusal Partisi'nin(SNP) kongresinde yaptığı konuşmada, İskoçya'nın "tarih yazmanın eşiğindeki bir ülke" olduğunu söylemişti.
Ülkesinin ikinci bir bağımsızlık referandumuyla kendi geleceğini seçme hakkının olduğuna dikkati çeken Sturgeon, "Bağımsızlık net bir şekilde görülebiliyor. Eğer amaç birliği ve sıkı çalışma gösterirsek, onu yerine getireceğimizden hiç bu kadar emin olmamıştım. Şimdi tüm çabamızı onların ve gelecek nesillerin hak ettiği daha iyi bir ülkeyi oluşturmaya harcayalım." ifadelerini kullanmıştı.
- Bağımsızlık referandumu için yetki devri reddedilmişti
İskoçya'daki mevcut yasaya göre bağımsızlık referandumu yapmak için İngiliz parlamentosundan onay alınması gerekiyor.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'un bağımsızlık referandumu yapabilme yetkisinin İngiltere Parlamentosundan, İskoç Parlamentosuna devriyle ilgili talebi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 14 Ocak'ta reddedilmişti.
2014'te yapılan referandumda İskoç halkının Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullandığını kaydeden Johnson, sonuca o dönem her iki hükümetin saygı göstereceğini taahhüt ettiğini hatırlatmıştı.
İngiltere hükümetinin, İskoç halkının demokratik tercihini desteklemeye devam edeceğini belirten Johnson, "Bu nedenle, başka bağımsızlık referandumlarına yol açacak bir yetki devri talebini kabul edemem." ifadesini kullanmıştı.
- Bağımsızlık referandumu
İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne sürmüştü.
Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Ancak İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu vermişti.
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