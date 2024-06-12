İskoç basını: Rıdvan Yılmaz geri dönmeye hazırlanıyor!

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Scottish Sun'da yer alan habere göre Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde İskoç ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Rıdvan Yılmaz ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün ise oyuncunun eski ekibi Beşiktaş olduğu ve oyuncunun siyah beyazlı ekibe geri dönebileceği ifade edildi.

Eski Rangers teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın başına geçtiği hatırlatılan haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

2022/23 sezonunun başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, mavi beyazlı foram ile toplamda çıktığı 47 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.